Про це повідомив посол України у Бразилії Андрій Мельник.

“Бразильці із нами цією ідеєю не ділилися. І це для нас виклик – відсутність довіри, коли ти йдеш до дипломатичного радника, чудово спілкуєшся, запитуєш, які плани, яка буде позиція (на Саміті миру – УП), але лише потім бачиш, що насправді вони готують альтернативний підхід”, — зазначив він.

Мельник вважає, що спільний мирний план врегулювання війни РФ в Україні взаємовигідний для КНР та Бразилії. Китай, як зазначив він “розуміє, що жоден план, який він готує, не буде підтриманий колективним Заходом, якщо це буде виключно китайський план”. Бразилія своєю чергою хоче отримати для себе роль одного зі світових лідерів у відповідь на допомогу Китаю.