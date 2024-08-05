Про це інформує агенція Reuters з посиланням на пресслужбу німецького модного дому.
Компанія призупинила свій роздрібний бізнес у Росії незабаром після того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року. Вона також призупинила свою електронну торгівлю на російському ринку та припинила рекламу.
“Ми можемо підтвердити, що нашу російську дочірню компанію продали Stockmann JSC – компанії, яка належить одному з давніх оптових партнерів Hugo Boss у країні”, – заявили у Hugo Boss.
Жодна зі сторін не розкриває фінансові умови угоди, але Росія вимагає від іноземних компаній продавати активи з дисконтом не менше 50%.
Російські корпоративні документи показали, що угода була завершена 2 серпня, і що Stockmann JSC тепер володіє 100% Hugo Boss Rus номінальною вартістю 40 мільйонів рублів (470 588 доларів).
Hugo Boss зазнав тиску з боку таких організацій, як B4Ukraine, через те, що він продовжував постачати деякі товари до Росії. B4Ukraine ‒ це коаліція груп громадянського суспільства, які прагнуть змусити західні компанії розірвати зв’язки з Росією.
“Що стосується нашого оптового бізнесу, ми виконували договірні зобов’язання перед нашими партнерами. У цьому контексті Hugo Boss завжди дотримувався існуючих санкцій ЄС”, ‒ зазначили у Hugo Boss.
Stockmann у Росії працює незалежно від свого колишнього фінського власника, який продав свій російський бізнес після анексії Криму Москвою в 2014 році.
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