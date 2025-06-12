Помер Браян Вілсон - легенда The Beach Boys і музичний геній

Про це пише The Guardian.

На 83 році життя помер Браян Вілсон – видатний музикант, автор пісень і продюсер легендарного гурту The Beach Boys. Цю сумну новину підтвердила родина музиканта.

Родина Вілсона висловила свої почуття у повідомленні:

“З розбитим серцем повідомляємо, що наш улюблений батько, Браян Вілсон, пішов із життя. Нам зараз важко підібрати слова. Просимо поважати нашу приватність у цей час, коли наша родина в жалобі. Ми усвідомлюємо, що ділимося своїм горем зі світом.”

Учасники The Beach Boys вшанували пам’ять Вілсона, назвавши його “душею їхнього звучання”:

“Світ сьогодні оплакує генія, а ми – втрату нашого кузена, друга й партнера у великій музичній пригоді. Мелодії, які він вигадував, і почуття, які вкладав у кожну ноту, назавжди змінили хід музики. Його неперевершений талант і унікальний дух стали саундтреком до життя мільйонів людей по всьому світу, зокрема й нашого. Разом ми подарували світу американську мрію – музику, що викликала радість, віру в літо і безмежні можливості.”

Відомий музикант Боб Ділан також висловив свої співчуття:

“Сьогодні почув сумну новину про Браяна і згадав про всі роки, протягом яких я слухав його і захоплювався його генієм. Спочивай з миром, дорогий Браяне.”

Шон Леннон назвав Вілсона “американським Моцартом”:

“Небагато людей вплинули на мене так сильно, як він. Я відчуваю себе дуже щасливим, що мав змогу зустріти його і провести з ним деякий час. Він завжди був дуже добрим і щедрим. Він був нашим американським Моцартом.”

Життя і творчість Браяна Вілсона

Браян Вілсон з’явився на світ у 1942 році в Інглвуді, штат Каліфорнія. З раннього віку він виявив абсолютний слух і грав на фортепіано разом зі своїми братами Карлом і Деннісом. Його музичні вподобання охоплювали R&B, рок-н-рол, ду-воп і поп.

Разом із братами та кузеном Майком Лавом він заснував гурт, який згодом став відомим як The Beach Boys. Першою піснею, написаною Вілсоном для гурту, стала “Surfin’” у 1961 році, а хіт “Surfin’ USA” приніс їм широку популярність.

Вілсон не лише писав пісні, а й був продюсером, прагнучи розвивати музичну мову гурту та відходити від стереотипів, пов’язаних із серфінгом. Проте в 60-х роках він зіткнувся з серйозними проблемами психічного здоров’я, які суттєво вплинули на його життя і творчість.

Він страждав на шизоафективний розлад і маніакальну депресію, проходив лікування у психіатричних клініках і боровся з залежністю від наркотиків. Незважаючи на ці труднощі, Вілсон продовжував творити і випустив сольний альбом у 1988 році.

У 2011 році він возз’єднався з The Beach Boys для туру та альбому, а у 2021 році продав права на свою музику компанії Universal за 50 мільйонів доларів. Останній концерт він дав у 2022 році, а у 2024 році стало відомо про його деменцію та призначення опікуна.