Про це йдеться у підсумковій декларації, яка опублікована на сайті бразильського уряду

На саміті БРІКС, що проходив під головуванням Бразилії, лідери країн засудили “напади” на мости та залізничну інфраструктуру в Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії. Ця інформація міститься у підсумковій декларації, опублікованій на офіційному сайті бразильського уряду.

У документі зазначається, що ці “напади”, які відбулися 31 травня, а також 1 і 5 червня, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включаючи дітей. Проте декларація не вказує конкретно на винних у цих подіях.

Обговорюючи війну Росії проти України, лідери БРІКС підкреслили важливість “мирного врегулювання конфлікту через діалог і дипломатію”. Вони також відзначили африканську “мирну ініціативу” та групи “Друзів миру”. Водночас, у документі не було подальших згадок про російсько-українську війну.

Крім того, саміт БРІКС засудив напади на Іран, Джамму та Кашмір, а також закликав до створення незалежної держави Палестина в межах міжнародно визнаних кордонів 1967 року, що включає Сектор Гази та Західний берег річки Йордан зі столицею у Східному Єрусалимі.

На початку червня російська влада повідомила про два інциденти з обвалом мостів. Перший стався 31 травня у Брянській області, де уламки автомобільного мосту впали на пасажирський потяг, внаслідок чого загинули 7 осіб, а 69 отримали травми.

Другий інцидент стався в ніч на 1 червня у Курській області, де вантажний поїзд впав на дорогу. Спочатку російські правоохоронці кваліфікували обидві події як теракти, пов’язані з підривом, але згодом Слідчий комітет РФ прибрав згадку про підрив зі свого повідомлення.

Цей саміт став 17-м для країн БРІКС і проходив з 6 по 7 липня у Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Темою заходу стало “зміцнення міжнародної співпраці Глобального Півдня для більш інклюзивного та сталого управління”.