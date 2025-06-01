Обвал мосту на пасажирський потяг у Брянській області: семеро загиблих

Як повідомляє російське видання РИА Новости

У Брянській області Росії стався трагічний інцидент: міст обвалився на пасажирський потяг, внаслідок чого загинули семеро людей, а 31 особа отримала травми. В даний час триває розслідування причин обвалення.

Цю інформацію підтвердили представники Міністерства надзвичайних ситуацій РФ та губернатор Брянської області Олександр Богомаз.

“За попередніми даними, 31 особа постраждала, з них 3 загинули, а 28 були направлені до медичних закладів.”

Згодом губернатор уточнив, що кількість загиблих зросла до семи. Він також зазначив, що 30 постраждалих, серед яких двоє дітей, були доставлені до лікарень. На місці події продовжуються роботи з порятунку людей.

Раніше регіональний центр “РИА Новости” повідомив, що серед загиблих є машиніст потяга, а також тяжкі травми отримало немовля. На місце події виїхали 11 бригад швидкої допомоги, включаючи дитячий реанімобіль.

“У районі однієї з ділянок федеральної автодороги А240 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів та пасажирського залізничного складу.” – Олександр Богомаз

Згідно з інформацією російського видання “РИА Новости”, інцидент стався о 22:44 за московським часом на одноколійному відрізку між станціями Пільшино та Вигоничі. Губернатор повідомив, що з рейок зійшли локомотив і кілька вагонів потяга, який прямував з Климова до Москви.

Московська міжрегіональна транспортна прокуратура вже розпочала перевірку у зв’язку з пошкодженням залізничної інфраструктури через обвалення мосту в Брянській області. Також обставини події розслідує Слідчий комітет Росії.