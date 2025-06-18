Бріджит Брінк балотується до Конгресу від Мічигану

Як повідомляє Twitter-акаунт Бріджит Брінк

Бріджит Брінк, колишня посолка США в Україні, оголосила про своє намір балотуватися до Конгресу від штату Мічиган. Це повідомлення вона зробила через свій акаунт у соціальній мережі X.

“Я присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну, а я виступала проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що є правильним тут, удома. Я балотуюся, бо настав час поставити сім’ї Мічигану на перше місце та дати відсіч.” – Бріджит Брінк

10 квітня 2025 року Брінк оголосила про свою відставку з посади посла США в Україні, пояснивши це рішення моральним обов’язком та неможливістю виконувати політику тодішнього президента Дональда Трампа, зокрема через його тиск на Україну замість Росії.

Бріджит Брінк була офіційно номінована на посаду посла США в Україні президентом Джо Байденом 25 квітня 2022 року, а вступила на посаду 2 червня 2022 року. Її призначення стало важливим, оскільки в Україні не було постійного американського посла протягом понад двох з половиною років через дострокове звільнення попередньої очільниці місії Марі Йованович за часів Трампа. У цей період посольство очолювали тимчасово повірені у справах США.

Брінк має 25-річний досвід роботи в дипломатії. У травні 2019 року вона вперше була призначена послом США, коли Дональд Трамп направив її представляти Америку у Словаччині.