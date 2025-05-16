Бріджит Брінк, колишня пані посол США в Україні, оголосила про свою відставку в квітні 2025 року, пояснивши це своїм “моральним обов’язком” та неможливістю виконувати державну політику президента Дональда Трампа. Вона підкреслила, що тиск адміністрації Трампа був спрямований на Україну, а не на Росію, що стало основною причиною її рішення. Цю інформацію дипломатка виклала у своїй колонці для Detroit Free Press.

Брінк зазначила, що повернулася додому після трьох важких років, які провела на посаді посла США в Україні, підтримуючи країну в її боротьбі проти агресії з боку Росії. Вона також підкреслила, що працювала дипломатом під керівництвом п’яти президентів, як республіканців, так і демократів.

Дипломатка акцентувала, що поважає право президента США визначати зовнішню політику, але за умови, що існують належні механізми контролю з боку Конгресу. Водночас, за її словами, завдання Дипломатичної служби полягає у реалізації цієї політики. Однак, з початком адміністрації Трампа, акцент змістився на тиск на Україну, що ускладнювало її виконання обов’язків посла.

Вона підкреслила, що мир за будь-яку ціну не є справжнім миром, а лише умиротворенням агресора. “Я не можу залишатися осторонь, коли країну захоплюють, демократію знищують, а дітей вбивають безкарно. Єдиний спосіб захистити інтереси США – це відстоювати демократії та протистояти автократам. Історія показує, що умиротворення не приносить безпеки, а лише веде до нових конфліктів і страждань”, – зазначила Брінк.

Вона також попередила про небезпеку, яку становить президент Росії Володимир Путін, який прагне змінити кордони силою. “Якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для Китаю, що може підірвати баланс безпеки в Азії та у світі, що матиме серйозні наслідки для безпеки та процвітання Америки”, – підкреслила дипломатка.

10 квітня 2025 року стало відомо про її відставку за власним бажанням. Як повідомляє CBS News, Брінк подала заяву ще в січні після інавгурації Трампа, але держсекретар Рубіо не прийняв її. 25 квітня 2022 року Брінк була номінована президентом Байденом на посаду посла США в Україні і вступила на цю посаду 2 червня 2022 року. До цього в Києві не було постійного американського посла понад два з половиною роки після дострокового звільнення Марі Йованович.

Бріджит Брінк має 25-річний досвід дипломатичної служби. У травні 2019 року вона вперше була призначена послом США, коли Дональд Трамп направив її представляти Америку у Словаччині.