Суд у Великій Британії над російським капітаном через аварію в Північному морі

Про це повідомляє Associated Press

У Великій Британії триває судовий процес над російським капітаном вантажного судна, який став учасником аварії з американським танкером у Північному морі. Капітана звинувачують у ненавмисному вбивстві одного з членів екіпажу, про що повідомляє Associated Press.

Капітан Володимир Мотін, який наразі перебуває у Санкт-Петербурзі, взяв участь у судовому засіданні через відеозв’язок. Він категорично заперечує свою провину у ненавмисному вбивстві. Британський суд ухвалив рішення взяти його під варту та доставити на наступне слухання, яке заплановане на 12 січня.

Аварія сталася 10 березня, коли вантажне судно Solong під португальським прапором зіткнулося з танкером MV Stena Immaculate неподалік узбережжя північно-східної Англії. Внаслідок цього зіткнення спалахнула пожежа, яка тривала майже тиждень.

Танкер, що постраждав, перевозив авіаційне паливо для американських військових. Рятувальники змогли врятувати 36 осіб, проте, на жаль, Марко Анджело Пернія загинув у результаті цієї аварії.

Влада Великої Британії підкреслює, що цей інцидент не має жодного відношення до питань національної безпеки.