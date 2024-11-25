Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Міністерстві економіки.
Зазначається, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.
Водночас за новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, за умови, що він:
- перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;
- офіційно працевлаштований на підприємстві;
- має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.
Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.
Нагадаємо, сьогодні народний депутат України, фракція Слуга Народу, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі КИЇВ24 сказав про те, що значна частина українців втратить право бути заброньованими через нову постанову Кабміну.
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