Працівники критично важливих підприємств, які були працевлаштовані після 18 травня 2024 року, зможуть отримати бронювання від мобілізації. Це відбудеться за загальним порядком.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела у Міністерстві економіки.

Зазначається, що військовозобов’язані працівники, які працевлаштувалися після 18 травня 2024 року можуть бути заброньовані за загальним порядком, як і інші.

Водночас за новим порядком про бронювання, критично важливе підприємство може забронювати працівника, за умови, що він:

перебуває на військовому обліку, вчасно оновив військово-облікові дані та не є у розшуку;

офіційно працевлаштований на підприємстві;

має нараховану зарплату понад 20 тисяч гривень.

Жодних вимог щодо дати працевлаштування працівника у нових вимогах до бронювання немає.

Нагадаємо, сьогодні народний депутат України, фракція Слуга Народу, член Комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі КИЇВ24 сказав про те, що значна частина українців втратить право бути заброньованими через нову постанову Кабміну.