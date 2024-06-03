Про це заявив голова підкомітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський у коментарі Times of Ukraine.
За його словами, бронювати від мобілізації будуть професії, а не конкретних людей. Він наголосив, що в основному це будуть працівники критичних галузей промисловості.
“На рівні комітету ми розглядали алгоритми бронювання, намагалися чітко визначити перелік професій і посад, які можуть бути заброньовані, уникнути корупційних складових. Щоби не особи бронювалися, а лише фахівці, які необхідні для критичних галузей промисловості, військово-промислового комплексу, оборонно-промислового комплексу”, – сказав Веніславський.
Він уточнив, що перелік посад має бути найближчим часом визначений Кабміном.
“За нашою інформацією, буквально на наступному тижні має з’явитися відповідна постанова, де максимально повно і максимально, на наш погляд, з урахуванням ідеї справедливості буде визначено процес і категорії, критерії бронювання”, – сказав нардеп.
Веніславський зазначив, що головним виконавчим органом, який займатиметься бронюванням, буде Мінекономіки. Також це питання узгоджуватиметься із Мінстратегпромом та Міноборони, Генштабом.
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