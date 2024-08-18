Відповідні фото оприлюднені в Telegram-каналі “азовців”.
Військові повідомили, що цей український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та 4 клас захисту.
Завдання дрона “Лють 2.0” – це забезпечення вогневої підтримки піхоти та розвідка поля бою на небезпечних ділянках.
“Платформа має позитивні відгуки від “азовських” операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій”, – зазначили у бригаді.
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