Військовослужбовці 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України показали бойову платформу "Лють 2.0", яка з'явилась на озброєнні бригади.

Відповідні фото оприлюднені в Telegram-каналі “азовців”.

Військові повідомили, що цей український роботизований дрон має кулеметне озброєння, до 20 км запасу ходу, три дні автономної роботи та 4 клас захисту.

Завдання дрона “Лють 2.0” – це забезпечення вогневої підтримки піхоти та розвідка поля бою на небезпечних ділянках.

“Платформа має позитивні відгуки від “азовських” операторів дронів. Вона значно полегшить життя бійців на передовій”, – зазначили у бригаді.