Про це повідомила пресслужба бригади.
“Відтепер 12-та бригада “Азов” приймає до своїх лав іноземців! 12-та бригада спеціального призначення “Азов” — один із найбоєздатніших підрозділів Сил безпеки й оборони України”, — йдеться у повідомленні.
У бригаді наголосили, за понад 10 років бійці “Азову” успішно протистоять російській агресії, захищаючи вільний і цивілізований світ. Підрозділ відомий своєю професійністю, сучасними військовими стандартами, побратимством і взаємоповагою.
Новобранцям гарантують:
- сучасну зброю;
- якісну військову підготовку;
- вмотивоване братерство.
Приєднатися до “Азову” можна через Telegram-бот або сторінку в Instagram. Далі з кандидатом зв’яжуться.
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