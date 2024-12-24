12-та бригада спеціального призначення "Азов" оголосила про набір іноземців до свого складу.

Про це повідомила пресслужба бригади.

“Відтепер 12-та бригада “Азов” приймає до своїх лав іноземців! 12-та бригада спеціального призначення “Азов” — один із найбоєздатніших підрозділів Сил безпеки й оборони України”, — йдеться у повідомленні.

У бригаді наголосили, за понад 10 років бійці “Азову” успішно протистоять російській агресії, захищаючи вільний і цивілізований світ. Підрозділ відомий своєю професійністю, сучасними військовими стандартами, побратимством і взаємоповагою.

Новобранцям гарантують:

сучасну зброю;

якісну військову підготовку;

вмотивоване братерство.

Приєднатися до “Азову” можна через Telegram-бот або сторінку в Instagram. Далі з кандидатом зв’яжуться.