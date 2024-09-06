12-та бригада спеціального призначення “Азов” спільно з суміжними підрозділами веде бої у селищі Нью-Йорк. Наразі ситуація залишається напруженою.

Про це повідомила пресслужба 12-ої бригади спеціального призначення “Азов” НГУ на сторінці у Facebook.

“З метою покращення тактичного положення на Торецькому напрямку 12-та бригада спеціального призначення “Азов” була залучена до оборонних і наступальних дій безпосередньо у населеному пункті Нью-Йорк та його околицях”, — йдеться у повідомленні.

За словами “азовців”, на момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, “Азову” вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні.

Зазначається, що на цей час ситуація поблизу цього населеного пункту на Донеччині залишається напруженою.

“За добу росіяни проводять до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади. Але попри надважкі бої наші бійці тримають оборону та успішно контратакують”, — зауважили військові.

“Азовці” нагадали, що ворог неодноразово заявляв про нібито повну окупацію Нью-Йорка. Втім це є черговою маніпуляцію окупантів.

“Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій. Просимо ЗМІ та суспільство не довіряти ворожій пропаганді щодо дій Сил оборони”, — зазначає пресслужба 12-ої бригади спеціального призначення “Азов”.