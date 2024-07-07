Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що цей новий пакет містить:

  • чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;
  • 90 протитанкових ракет Brimstone;
  • 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;
  • 40 машин розмінування;
  • 10 самохідних артилерійських установок AS-90;
  • 61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.

Також Велика Британія передасть 32 нові стволи та критичні запчастини до раніше наданих AS-90, що дозволить випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.

Крім того, Гілі доручив пришвидшити постачання Україні обіцяного ще у квітні пакета військової допомоги, надавши його в повному обсязі протягом наступних 100 днів.

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