Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Одеси анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

Зазначається, що цей новий пакет містить:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 самохідних артилерійських установок AS-90;

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.

Також Велика Британія передасть 32 нові стволи та критичні запчастини до раніше наданих AS-90, що дозволить випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.

Крім того, Гілі доручив пришвидшити постачання Україні обіцяного ще у квітні пакета військової допомоги, надавши його в повному обсязі протягом наступних 100 днів.