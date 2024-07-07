Про це йдеться на сайті британського уряду.
Зазначається, що цей новий пакет містить:
- чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;
- 90 протитанкових ракет Brimstone;
- 50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;
- 40 машин розмінування;
- 10 самохідних артилерійських установок AS-90;
- 61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.
Також Велика Британія передасть 32 нові стволи та критичні запчастини до раніше наданих AS-90, що дозволить випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.
Крім того, Гілі доручив пришвидшити постачання Україні обіцяного ще у квітні пакета військової допомоги, надавши його в повному обсязі протягом наступних 100 днів.