Велика Британія співпрацює з країнами, включаючи США, щоб надати Україні тисячі нових дронів, які працюють за підтримки штучного інтелекту, які могли б одночасно обстрілювати російські цілі.

Про це Bloomberg з посиланням на неназваних військових.

Західні військові, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції безпілотниками, повідомили люди, які побажали залишитися невідомими під час обговорення делікатних питань.

Вони сказали, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але попередили, що терміни можуть змінитися.

Bloomberg зауважив, що безпілотники стають все важливішими у російсько-українській війні, оскільки конфлікт триває майже два роки, і триває глобальна гонка з розробки нових технологій, які можуть визначити майбутнє війни. Росія нарощує власне внутрішнє виробництво бойових безпілотників і отримала значні поставки від свого союзника Ірану.

Коаліція союзників України пообіцяла доставити в країну 1 мільйон безпілотників протягом року.