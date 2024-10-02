Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес висловився за відправку британських військ в Україну, щоб допомогти у навчанні та підтримці української армії.

Про це він написав у матеріалі для The Telegraph.

Воллес підкреслив, що Захід робив “сильні та сміливі заяви щодо Росії”, але реальність свідчить про невдачу в досягненні цілей, оскільки політика поступової допомоги Україні не приносить результатів.

На його думку, Путін має дві переваги: посилати росіян на війну, бо він знає, що “ізольований від внутрішнього бунту”, та слабка віра у те, що Захід послідовний у своїх словах про те, що РФ “має зазнати поразки, а Україна – перемогти”.

Однак Воллес вірить, що є можливість довести Путіну його помилки. Він вважає, що Захід, зокрема Британія, має навчати українських військових і може підготувати 100 тисяч, якщо захоче.

Воллес переконаний, що Британія повинна відправити війська, щоб допомогти тренувати і підтримувати українську армію.

“Не воювати, а допомогти тиловим ешелонам обслуговувати обладнання, яке ми всі надіслали. Війська могли б допомогти в лікуванні поранених”, – пояснив він.

Також він акцентував, що Британія повинна використати “своє часто демонстроване “лідерство”, щоб домогтися угоди про членство України в НАТО.

“В Європі є багато тих, хто приєднається до нас. Дехто вже приєднався”, – додав він.

Говорячи про ізраїльського прем’єра, Воллес зазначив, що Ізраїль демонструє світові, що розмови в ООН і “ввічливе прохання” не працюють. Тому, якщо він цього не зробить – ніхто інший не убезпечить Ізраїль.