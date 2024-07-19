Британія не допомагатиме Україні вражати цілі в Росії, проте може дозволити використовувати відповідний тип зброї для таких атак. Про це заявив міністр оборони країни Джон Хілі.

Про це пише The Guardian.

Хілі не виключив, що задовольнить прохання президента Володимира Зеленського про використання ракет Storm Shadow, але акцентував, що Британія не братиме участі в ніяких таких атаках.

“Ми надаємо зброю Україні для захисту своєї суверенної країни. І це не заважає їм вражати цілі в Росії, але це мають робити українці”, – пояснив він.

10 липня Кір Стармер підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Тоді він погодився, що це справа України, як саме вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Опісля видання The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Міноборони Британії написало, що країна не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії.

Співрозмовник видання акцентував, що ситуація є “більш нюансованою”, ніж припускав президент Зеленський. Також він зазначив, що дозвіл на запуск стратегічної ракети на територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Британія