Військове командування Великої Британії розглядає варіант відправки своїх військових до України для допомоги в підготовці новобранців.

Про це повідомляє The Times.

Як пише видання, обговорюються плани на те, що невеликі групи британських військових інструкторів вирушать на захід України. Там вони допоможуть забезпечити базову підготовку українських новобранців перед тим, як вони відправляться на лінію фронту на сході країни.

Як заявляють джерела видання, таке рішення британців дозволило б вирішити деякі логістичні проблеми, пов’язані з відправкою українських військових на британські бази для проходження підготовки, а також заощадити кошти.

Варто нагадати, що в рамках багатонаціональної військової операції під кодовою назвою “Інтерфлекс”, десятки тисяч українських солдатів пройшли підготовку у Великій Британії. Але за словами міністра оборони Британії Джона Гілі, “найбільшою перешкодою” у підготовці українців є “надання Україною особового складу для навчання”.

За словами ще одного джерела видання, відправка британських військ в Україну замість проведення тренувань на військових базах у Великій Британії була б “дешевшою для і кращою”.

“Ми могли б провести (навчання – ред.) там швидше, і це було б дуже далеко від лінії фронту, у відокремлених місцях, тому ризик був би набагато нижчим”, — сказало джерело.

Водночас українське військове джерело заявило, що перенесення навчань в Україну стане “потужним військово-політичним сигналом” для інших країн і для самої Росії. Це також ознаменує початок “де-факто» розгортання військової інфраструктури НАТО на території України і стане “потужним стримуючим фактором”. Таке рішення дозволить також британським військовим переймати бойові навички в українських військових. А також даватиме змогу випробовувати новітнє озброєння, яке розробляється для війни.

Українське джерело повідомило, що вони сподіваються, що британське керівництво надихне Францію наслідувати цей приклад і проводити навчання в Україні після того, як дискусії в Парижі, схоже, зайшли в глухий кут з політичних причин.