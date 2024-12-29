Велика Британія пообіцяла надати Україні майже 11 млн фунтів стерлінгів (понад 13 млн доларів), щоб допомогти притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності за скоєні звірства під час війни. Фінансування надається на додаток до 225 млн фунтів стерлінгів, оголошених урядом в середині грудня.

Про це повідомляє The Telegraph.

У неділю, 29 грудня, Міністерство оборони Британії оголосило про виділення органам української влади, в тому числі Генеральній прокуратурі, 4,5 млн фунтів стерлінгів (5,5 млн доларів) на підтримку українського документування, розслідування та судового переслідування воєнних злочинів.

Раніше уряд Британії пообіцяв виділити 6,2 млн фунтів стерлінгів (більш як 7,5 млн доларів) на допомогу в переслідуванні воєнних злочинів. Більшу частину коштів було надано Консультативній групі з питань найтяжчих міжнародних злочинів (ACA), спільній ініціативі Великої Британії, США та Європейського Союзу.

Зауважимо, що у 2022 році незалежна міжнародна слідча комісія Уповноваженого ООН з прав людини щодо України дійшла висновку, що під час конфлікту були скоєні воєнні злочини. Комісія заявила, що вона бачила докази страт, тортур і сексуального та гендерного насильства.