Про це повідомляє The Telegraph.
Даунінг-стріт заявила, що політика уряду “не змінилася” щодо розгортання ракет дальнього радіуса дії, попри коментарі прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, з яких випливало, що він послаблює обмеження на використання ракет.
Британський уряд дозволив Києву запускати ракети по цілях у Криму і на материковій частині України з моменту їх постачання минулого року, але заборонив використовувати їх для удару по цілях на території Росії. Чиновники побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни і може втягнути Велику Британію в конфлікт із Росією.
Джерела видання підтвердили, що ракети не використовували цього року, і підкреслили, що президенту Володимиру Зеленському доведеться “заручитися гарантіями в інших місцях”, перш ніж Україна зможе випустити крилаті ракети по російській території.
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