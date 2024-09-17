Велика Британія не схвалить рішення про удари України далекобійними ракетами Storm Shadow по цілях у Росії без згоди США.

Про це повідомляє The Times.

Як зазначає видання, п’ять колишніх британських міністрів оборони і колишній прем’єр-міністр закликали чинного прем’єра Кіра Стармера діяти в питанні надання дозволу Україні в односторонньому порядку. Вони попередили, що зволікання лише підбадьорить Путіна.

Однак джерела The Times повідомили, що Велика Британія не буде «йти наодинці» в цьому питанні, оскільки британські ракети залежать від американських систем наведення.

Проте уряд Британії вважає, що США, швидше за все, дадуть «зелене світло» на дозвіл для України щодо застосування далекобійних ракет на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Байдена існують розбіжності.

Міністр закордонних справ Британії Девід Ламмі заявляв, що західним союзникам потрібна «спільна стратегія».

«Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Зараз ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками, але, звичайно, ми вирушаємо на Генеральну асамблею ООН, де ми всі зустрінемося із Зеленським трохи менше ніж через 12 днів», – сказав Ламмі.

Він додав, що важливо підтримувати українців, щоб продовжувати надавати відсіч Росії в Чорному морі і щоб вони могли впоратися з величезними викликами в повітрі, які створює Росія. «І, звичайно, щоб ми підтримували їх (українців – ред.) – і ми це робимо – тренуючи їхніх військових. Ми хочемо поставити Україну на найсильнішу позицію в майбутньому», – зауважив Ламмі.

Як повідомлялося, у п’ятницю в Білому домі відбулася зустріч лідерів США Джо Байдена і Британії Кіра Стармера.

Після зустрічі Кір Стармер заявив, що остаточне рішення щодо застосування далекобійних ракет Storm Shadow по цілях на території РФ ще не ухвалено.