Речник прем'єр-міністра Великої Британії сказав, що позиція Лондона щодо ударів України далекобійними ракетами Storm Shadow по Росії залишається незмінною, а підтримку України обговорюють в цілому, а не щодо одного виду зброї.

Представника Кіра Стармера цитують британські медіа The Guardian та Daily Express.

Офіс прем’єра стверджує, що Сполучене Королівство залишається в постійному контакті з українською стороною і завжди буде прислухатися до позиції Києва.

“Коли справа доходить до цього [Storm Shadow], наша позиція залишається незмінною. Я думаю, як сказав прем’єр-міністр після своєї поїздки до Вашингтону минулого тижня, наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної одиниці військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію і про те, як ми підтримуємо Україну в цей вирішальний період протягом наступних кількох місяців і з наближенням зими”, — каже речник.

13 вересня радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що позиція США щодо ударів ЗСУ далекобійними ракетами не змінилася. Після зустрічі з президентом Джо Байденом у Вашингтоні прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер сказав, що остаточного рішення щодо ракет Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що подальші зустрічі з цього питання можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.