У Великобританії успішно триває місія Interflex, у межах якої вже підготували 50 тисяч українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За словами британських військових, участь у місії дозволила українським новобранцям значно покращити свої бойові навички та готовність до виконання завдань.

“Косово, Румунія та Естонія стали останніми країнами, які приєдналися до цих глобальних зусиль, об’єднавшись заради свободи та стійкості”, – зазначили в оборонному відомстві.

Нагадуємо, що Interflex – це програма підготовки українських військових за стандартами Королівських Збройних Сил Великої Британії, яка організована Британією разом з країнами-учасницями Об’єднаного Експедиційного Корпусу та іншими союзниками.