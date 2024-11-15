Королівські військово-повітряні сили Великої Британії підняли в повітря винищувачі Typhoon для моніторингу російського літака Ту-142, який був помічений у зоні інтересів країни над Північним морем.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на Міністерство оборони.

Зазначається, що російський літак не порушив суверенного повітряного простору Великої Британії, проте викликав оперативну реакцію британських сил.

“Наші супротивники не повинні мати сумнівів у рішучості та можливостях Великої Британії захищати свої кордони”, – заявив міністр збройних сил Люк Поллард.

Цей інцидент став другим за останні три місяці випадком, коли російська авіація чи флот викликали підвищену увагу британських військових. Лише за минулий тиждень Королівський військово-морський флот стежив за російськими кораблями, які проходили через Ла-Манш.

“Винищувачі, які перебувають у стані постійної готовності, готові реагувати цілодобово, щодня протягом року”, – зазначили у британському Міноборони.

Поряд із діями ВПС, кораблі HMS Iron Duke та RFA Tideforce супроводжували три російські судна у протоці Ла-Манш. До складу російської групи входили фрегат “Адмірал Головко”, океанографічне дослідницьке судно “Янтар” та допоміжний танкер “Вязьма”. Їхній рух до Ла-Маншу відстежувався норвезькими силами, після чого моніторинг взяли на себе британські військові.

“Це гарантувало, що судна діяли безпечно та не становили загрози”, – йдеться у повідомленні Міноборони.

Дії британських сил підкреслили їхню готовність швидко реагувати на потенційні загрози, демонструючи високий рівень професіоналізму у забезпеченні безпеки країни.