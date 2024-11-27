Масові поранення російських військових на фронті в Україні суттєво перевантажують російську військово-медичну систему, викликаючи серйозні проблеми на всіх рівнях медичної допомоги.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається у звіті, причиною для аналізу стали події, що трапилися 14 листопада в Новосибірську. Там група поранених військових із 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу підняла бунт через відсутність належної медичної допомоги. Солдати скаржилися на жорстке поводження з боку командування і відмовлялися повертатися на фронт без лікування.

“Військові пошкодили казарми та побили вікна. Також повідомляється, що близько десяти з них втекли з частини”, – йдеться в огляді.

Крім того, значна нестача бронетехніки та постійна загроза з боку безпілотників суттєво ускладнюють евакуацію поранених із зони бойових дій. Це, як зазначають британські аналітики, призводить до серйознішого характеру травм та підвищеної смертності серед евакуйованих.

За оцінками українського Генштабу, із початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 700 тисяч військових, із яких близько 500 тисяч отримали поранення.

Британські фахівці прогнозують, що такі масштаби втрат й надалі перевантажуватимуть військово-медичну систему РФ, спричиняючи нестачу персоналу та логістичні проблеми. Очікується, що ситуація залишатиметься критичною щонайменше у найближчі три місяці.