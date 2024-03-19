Четвертий саміт Європейської політичної спільноти пройде 18 липня у Великій Британії

18 липня у Великій Британії у Бленгеймському палаці за участю близько 50 лідерів Європи відбудеться четвертий саміт Європейської політичної спільноти.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

“Я радий, що Велика Британія прийме у себе наступне засідання Європейської політичної спільноти в історичному Бленгеймському палаці. Це важливий форум для співпраці всієї Європи з питань, які стосуються всіх нас, загрожують нашій безпеці та процвітанню“, – повідомляє прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака.

Як він зазначає, на зустрічі зберуться європейські друзі, партнери та сусіди, щоб розв’язувати проблеми від надання повної підтримки Україні до припинення контрабанди людей та нелегальної міграції.

Зустріч пройде у Бленгеймському палаці в Оксфордширі — місці народження та родинній резиденції колишнього прем’єр-міністра Вінстона Черчилля.