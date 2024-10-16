Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головком ЗСУ провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним. Сирський поінформував колегу про ситуацію на полі бою.

Також командувачі обговорили удари по російських військових об’єктах.

“Окремо обговорили можливості ураження військових об’єктів противника в оперативній та стратегічній глибині. У даний час британська сторона опрацьовує власні пропозиції у рамках практичної реалізації плану перемоги”, — зазначив Сирський.

Головнокомандувач також звернув увагу Британії на порушення міжнародного гуманітарного права й воєнні злочини російських військ, удари по критичній інфраструктурі України, не вибірковість масованих бомбардувань цивільних об’єктів.

Як зазначив Сирський, головними пріоритетами співпраці України та Британії залишаються постачання військової техніки та озброєння, підготовка особового складу, а також підвищення ефективності застосування високотехнологічних засобів ураження.