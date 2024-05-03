Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пообіцяв, що Британія буде виділяти Україні три мільярди фунтів стерлінгів щорічної військової допомоги.

Про це під час неоголошеного візиту до Києва Девід Кемерон сказав в інтерв’ю агентству Reuters.

Ця заява глави британського МЗС є найбільшою обіцянкою підтримки Великої Британії з моменту повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

“Ми будемо давати три мільярди фунтів стерлінгів щороку стільки, скільки буде потрібно. Ми просто спустошили все, що могли, з точки зору надання обладнання”, – сказав він. “Дещо з цього (обладнання) фактично прибуває в Україну сьогодні, поки я тут”, – йдеться у повідомленні.

Британський також дипломат привітав ухвалення Конгресом США довгоочікуваного пакету допомоги на суму 61 млрд доларів для України.

Кемерон не відповів прямо на запитання, як він ставиться до можливого переобрання лідера республіканців Дональда Трампа на посаду президента США.