Велика Британія відмовляє Україні в дозволі використовувати далекобійні ракети Storm Shadow для атак у Курській області, незважаючи на тиск з боку президента Володимира Зеленського.

Про це пише британська газета The Daily Telegraph.

“Позиція Великої Британії не змінилася”, – сказав представник уряду в коментарі виданню.

У Лондоні заявляють, що постачають військову допомогу, аби Україна могла захищатися від “незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права”.

Ракети Storm Shadow з дальністю дії близько 250 кілометрів могли б дозволити українській армії атакувати аеродроми і логістичні центри, які Росія використовує для зміцнення своїх позицій у Курській області. Однак Лондон продовжує відмовляти Києву в дозволі на їх використання.

Минулого місяця під час візиту до Великої Британії Зеленський лобіював сера Кіра Стармера, щоб той підтримав зняття обмежень.

Колишній командир британських танкових військ Гаміш де Бреттон-Гордон зазначив, що Storm Shadow здатні вразити “залізничні вузли і ключові дороги, що ведуть до Курська, а також будь-які аеродроми в радіусі 100 миль”.

Він також додав, що дозвіл на використання цих ракет показав би рішучість Заходу в підтримці України.

Однак позиція щодо використання ракет залежить не тільки від Великої Британії, оскільки Storm Shadow виробляються спільно з Францією. Таким чином, Париж також має право голосу щодо умов їх застосування.

Крім того, Україна звернулася до США з проханням дозволити використання ракет дальнього радіусу дії Atacms для наступу на Курську область, але поки що отримала відмову.