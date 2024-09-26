Про це повідомила пресслужба британського Міністерства оборони.
Раніше уряд на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером оголосив про намір передати Україні 12 AS90 протягом перших 100 днів після приходу до влади.
Наразі 10 гаубиць вже доставлено до України, а найближчими тижнями ЗСУ отримають ще шість.
“Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей”, — йдеться у повідомленні.
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