Велика Британія оголосила про новий пакет санкцій, спрямований на протидію незаконній торгівлі золотом. Як зазначили у британському уряді, такі операції не лише підривають міжнародний ринок дорогоцінних металів, а й фінансують військові дії Росії в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Британія заморозила активи п’яти осіб, пов’язаних із нелегальним обігом золота. Один із них, за даними влади, придбав понад 300 мільйонів доларів російського золота, що дозволило забезпечити значні надходження до бюджету РФ.

“Нелегальне золото є загрозою для законної торгівлі цінними ресурсами, сприяючи корупції, підриваючи верховенство права та закріплюючи порушення прав людини, такі як використання дитячої праці”, – заявили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що Росія використовує незаконну торгівлю золотом для відмивання коштів і обходу санкцій, тим самим підтримуючи власні можливості для ведення війни проти України.