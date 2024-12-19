Велика Британія підготувала для України додаткові 225 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно $286 мільйонів) у рамках військової підтримки для боротьби з російською агресією.

Про це повідомляє Reuters.

Склад пакета:

92 мільйони фунтів на обладнання для посилення флоту України, зокрема невеликі катери, розвідувальні дрони, безпілотні морські апарати, боєприпаси та дрони для боротьби з мінами.

на обладнання для посилення флоту України, зокрема невеликі катери, розвідувальні дрони, безпілотні морські апарати, боєприпаси та дрони для боротьби з мінами. 68 мільйонів фунтів на системи протиповітряної оборони, включно з радарами, макетним наземним обладнанням та системами електронної боротьби проти дронів.

на системи протиповітряної оборони, включно з радарами, макетним наземним обладнанням та системами електронної боротьби проти дронів. 26 мільйонів фунтів для підтримки та постачання запчастин до раніше переданих систем.

для підтримки та постачання запчастин до раніше переданих систем. 39 мільйонів фунтів на понад 1 000 систем електронної боротьби проти дронів, а також на спільні закупівлі респіраторів і обладнання для підвищення захисту українських військових.

Також британська сторона оголосила про продовження програм військової підготовки для українських військових.

“Сміливий український народ продовжує дивувати світ своєю незламністю та стійкістю. Але вони не можуть боротися самотужки. Саме тому Велика Британія посилюватиме свою міжнародну лідерську роль у підтримці України протягом 2025 року”, – зазначив британський міністр оборони Джон Хілі.

Оголошення цього пакета відбулося на тлі зростання закликів України до союзників щодо посилення підтримки як на полі бою, так і на дипломатичному рівні, зокрема на фоні розмов про потенційні мирні перемовини з РФ.