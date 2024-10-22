Про це йдеться на сайті Британського уряду.
Кредит від Британії призначено для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, яку розв’язала Росія. Мова йде про протиповітряну оборону, артилерію та “більш ширшу підтримку обладнання”.
Крім того, кошти йдуть на додаток до існуючої щорічної військової допомоги від Британії Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів.
На сайті уряду наголосили, що нові 2,26 млрд фунтів стерлінгів — це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд доларів від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб. В уряді ще раз наголосили, що кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів.
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