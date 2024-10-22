Велика Британія надасть Україні кредит у 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд), який буде покритий за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Про це йдеться на сайті Британського уряду.

Кредит від Британії призначено для бюджетної підтримки військових витрат України. Він спрямований на те, щоб країна інвестувала гроші у ключове обладнання для підтримки своїх зусиль у війні, яку розв’язала Росія. Мова йде про протиповітряну оборону, артилерію та “більш ширшу підтримку обладнання”.

Крім того, кошти йдуть на додаток до існуючої щорічної військової допомоги від Британії Україні у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів.

На сайті уряду наголосили, що нові 2,26 млрд фунтів стерлінгів — це внесок у схему G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans to Ukraine, в рамках якої 50 млрд доларів від країн G7 буде надано Україні для її військових, бюджетних та відновлювальних потреб. В уряді ще раз наголосили, що кредит буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів.