Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
«Під керівництвом інструкторів та інструкторок Сухопутних військ Сил оборони Нової Зеландії проходять заняття для військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних Сил України з базової загальновійськової підготовки у рамках багатонаціональної навчальної операції «Інтерфлекс» у Великій Британії», – йдеться в повідомленні.
Українські військові практично відпрацьовують модулі базової загальновійськової підготовки, зокрема подолання смуги перешкод із застосуванням бойової імітації, вправи з оборони, тактичні маневри на полі бою та надання медичної допомоги в умовах бою, що значно підвищує їхню стійкість та бойову майстерність.
Генштаб нагадав, що перша група українських військових прибула до Великої Британії 27 червня 2022 року для участі в операції «Інтерфлекс», ініційованій Сполученим Королівством.
За цей період Велика Британія разом з партнерами підготувала понад 40 000 українських військових.
Операція «Інтерфлекс» спрямована на підготовку новобранців Збройних Сил України, які мають невеликий військовий досвід або зовсім його не мають. Основна мета програми — розвинути базові навички та спроможності, необхідні для виживання та ефективного ведення бойових дій.
П’ятитижневий курс включає навчання поводженню зі зброєю, стрільбі, тактичним маневрам, патрулюванню, веденню боїв в умовах урбанізованої місцевості, зачистці позицій, роботі з вибухівкою, розмінуванню, наданню першої медичної допомоги, а також вивченню міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.
Генштаб наголосив, що окрім підготовки нових кадрів для Збройних Сил України, Велика Британія разом з іншими західними країнами, Австралією та Новою Зеландією, забезпечують постійну підтримку зброєю, боєприпасами та матеріально-технічними ресурсами. Тренування відбуваються на базі навчальних об’єктів Міністерства оборони Великої Британії.