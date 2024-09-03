Протягом двох років Велика Британія за підтримки 12 країн-партнерів підготувала понад 40 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України в рамках багатонаціональної навчальної операції «Інтерфлекс».

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«Під керівництвом інструкторів та інструкторок Сухопутних військ Сил оборони Нової Зеландії проходять заняття для військовослужбовців та військовослужбовиць Збройних Сил України з базової загальновійськової підготовки у рамках багатонаціональної навчальної операції «Інтерфлекс» у Великій Британії», – йдеться в повідомленні.

Українські військові практично відпрацьовують модулі базової загальновійськової підготовки, зокрема подолання смуги перешкод із застосуванням бойової імітації, вправи з оборони, тактичні маневри на полі бою та надання медичної допомоги в умовах бою, що значно підвищує їхню стійкість та бойову майстерність.

Генштаб нагадав, що перша група українських військових прибула до Великої Британії 27 червня 2022 року для участі в операції «Інтерфлекс», ініційованій Сполученим Королівством.

За цей період Велика Британія разом з партнерами підготувала понад 40 000 українських військових.

Операція «Інтерфлекс» спрямована на підготовку новобранців Збройних Сил України, які мають невеликий військовий досвід або зовсім його не мають. Основна мета програми — розвинути базові навички та спроможності, необхідні для виживання та ефективного ведення бойових дій.

П’ятитижневий курс включає навчання поводженню зі зброєю, стрільбі, тактичним маневрам, патрулюванню, веденню боїв в умовах урбанізованої місцевості, зачистці позицій, роботі з вибухівкою, розмінуванню, наданню першої медичної допомоги, а також вивченню міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни.

Генштаб наголосив, що окрім підготовки нових кадрів для Збройних Сил України, Велика Британія разом з іншими західними країнами, Австралією та Новою Зеландією, забезпечують постійну підтримку зброєю, боєприпасами та матеріально-технічними ресурсами. Тренування відбуваються на базі навчальних об’єктів Міністерства оборони Великої Британії.