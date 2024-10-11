Уряд Великої Британії вніс зміни до санкційного списку щодо Росії, запровадивши нові обмеження проти двох російських олігархів.

Як зазначено на сайті британського уряду, під санкції потрапили Андрій Мельниченко та Григорій Березкін. Санкції включають заморожування активів, обмеження на трастові послуги, заборону на поїздки та транспортні санкції.

Андрій Мельниченко вже перебуває під санкціями ЄС з 2022 року через підтримку російської агресії. Він є ключовим бенефіціаром міжнародних компаній “Єврохім”, що займається виробництвом добрив, і “СУЕК” — вугільно-енергетичної компанії, які входять до числа найбільших у своїх галузях.

Григорій Березкін, наближений до Володимира Путіна, є власником групи компаній “ЄСН”, що спеціалізуються на нафтогазовій промисловості, електроенергетиці, медіа та венчурних інвестиціях. Він також є членом ради директорів ВАТ “РЖД”, опікунської ради МДУ ім. Ломоносова та опікунської ради фонду “Назустріч змінам”. Березкін уже перебуває під санкціями Канади, Австралії, Швейцарії та України.

Нагадаємо, 26 вересня Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення конфіскувати активи російського олігарха Алішера Усманова та його бізнес-партнерів на вимогу Міністерства юстиції.