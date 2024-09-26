Про це йдеться на сайті уряду Британії.
Зазначається, що країна застосувала санкції проти тих юридичних осіб, які причетні до перевезення російського скрапленого природного газу, зокрема з передового російського проєкту Arctic LNG 2.
Сам проєкт ще раніше потрапив під скоординовані санкції західних союзників і через те змушений був зменшити обсяги.
Під британськими санкціями опинилися судна:
- Pioneer (IMO 9256602);
- Asya Energy (IMO 9216298);
- Nova Energy (IMO 9324277);
- North Sky (IMO 9953523);
- Scf la Perouse (IMO 9849887).
Також санкції запроваджено проти наступних юридичних осіб, пов’язаних з цими суднами:
- Оcean speedstar solutions OPC, яка є оператором Pioneer та Asya energy;
- White fox ship management, яка є оператором North sky.
Як додали в уряді, загалом під санкціями Британії тепер 15 кораблів та компаній, причетних до російського сектора СПГ.
“Ми продовжуватимемо тиснути на це важливе джерело фінансування незаконної війни Путіна в Україні”, — наголосили у Британії.
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