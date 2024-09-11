Велика Британія вже ухвалила рішення про дозвіл для України використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

Про це повідомляє The Guardian у середу, 11 вересня, з посиланням на урядові джерела.

За даними журналістів, рішення було ухвалено приватно, тому про нього не буде оголошено 13 вересня під час зустрічі прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом США Джо Байденом.

The Guardian додає, що обидва лідери планують обговорити війну в Україні та шляхи її припинення. Журналісти також зазначають, що Байден та Стармер будуть уникати «зосередження на будь-якій окремій системі озброєнь, оскільки мета розмови є стратегічною».

Джерела видання також стверджують, що спільний візит державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі до Києва не відбувся б, «якби не було позитивного рішення щодо крилатих ракет Storm Shadow.

«Цілком ймовірно, що навколо використання Україною ракет [Storm Shadow], все ще будуть обмеження, щоб уникнути необдуманих або непотрібних атак», — сказано у повідомленні.

Раніше видання The Independent із посиланням на спікера британського уряду повідомляло, що Велика Британія не змінила своєї позиції щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів углиб Росії.