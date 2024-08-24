Про це повідомляє Міноборони Британії.
Аналітики зазначають, що російський сенатор Дмитро Рогозін, який представляє тимчасово окуповану Запорізьку область, у повідомленні в Telegram похвалився спаленням українських книжок і закликав до знищення всього українського. Він також висловив думку, що будь-яке перемир’я загрожує майбутньому дітей.
«Ці коментарі є ще одними в довгій низці українофобських висловлювань російських високопосадовців, які загрожують українській ідентичності та культурі», – йдеться в повідомленні розвідки.
Відповідно до заяви відомства, в Росії існує чимало осіб, які прагнуть до максималістських цілей у війні, зокрема до знищення української культури та ідентичності.
Це відбувається, незважаючи на заявлену готовність Росії до переговорів, про що нещодавно повідомив речник президента. Також згадується, що Путін у 2017 році висловлював думку про обмежений суверенітет країн.
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