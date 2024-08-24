Британська розвідка зафіксувала українофобські висловлювання Рогозіна, підкреслюючи, що Росія, незважаючи на заяви про мирні переговори, намагається знищити суверенітет України.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

Аналітики зазначають, що російський сенатор Дмитро Рогозін, який представляє тимчасово окуповану Запорізьку область, у повідомленні в Telegram похвалився спаленням українських книжок і закликав до знищення всього українського. Він також висловив думку, що будь-яке перемир’я загрожує майбутньому дітей.

«Ці коментарі є ще одними в довгій низці українофобських висловлювань російських високопосадовців, які загрожують українській ідентичності та культурі», – йдеться в повідомленні розвідки.

Відповідно до заяви відомства, в Росії існує чимало осіб, які прагнуть до максималістських цілей у війні, зокрема до знищення української культури та ідентичності.

Це відбувається, незважаючи на заявлену готовність Росії до переговорів, про що нещодавно повідомив речник президента. Також згадується, що Путін у 2017 році висловлював думку про обмежений суверенітет країн.