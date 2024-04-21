Сирський заявив, що Часів Яр - це крок до подальшого просування до Краматорська.

Про це у соцмережі Х повідомляє Міноборони Британії з посиланням на дані розвідки.

У зведенні, 14 квітня головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня. Сирський заявив, що Часів Яр – це крок до подальшого просування до Краматорська.

18 квітня представник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» зазначив, що російські ВПС скидають 20-30 боєприпасів на день. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби, пише британська розвідка.

«Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі», – йдеться у зведенні.

Як повідомляв командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів ЗСУ “Ахіллес” 92 ОШБр імені кошового отамана Сірка Юрій Федоренко заявив, що російські окупанти при спробах штурмувати місто Часів Яр на Донеччині втрачають 50-70% техніки.