Такі дані опубліковано в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому 24 січня.
Британська розвідка повідомила, що до середини січня 2025 року сили КНДР, ймовірно, втратили близько 4 тисяч військовослужбовців у наступальних операціях проти українських сил у Курській області, з яких приблизно чверть загинули в бою.
У звіті зазначено, що ці втрати становлять більше третини від приблизно 11 тисяч військових Північної Кореї, розгорнуті в регіоні.
“Високий рівень втрат за короткий час, імовірно, значно знизив спроможність КНДР проводити наступальні операції на підтримку Росії в її зусиллях витіснити українські війська з Курської області”, – повідомили розвідники.
Попри значні бойові втрати, північнокорейські війська досягли лише незначних тактичних успіхів.
Британська розвідка також зазначила, що війська Росії та Північної Кореї, ймовірно, стикаються з проблемами оперативної сумісності.
“Ці дві сили не мають спільної мови, і війська КНДР, напевно, мають труднощі з інтеграцією у російську структуру командування і управління”, – підсумували у британській розвідці.
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