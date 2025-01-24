Станом на січень 2025 року, Північна Корея зазнала втрат приблизно у 4 тисячі військових під час бойових дій у Курській області Росії в рамках російсько-української війни.

Такі дані опубліковано в розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії, опублікованому 24 січня.

Британська розвідка повідомила, що до середини січня 2025 року сили КНДР, ймовірно, втратили близько 4 тисяч військовослужбовців у наступальних операціях проти українських сил у Курській області, з яких приблизно чверть загинули в бою.

У звіті зазначено, що ці втрати становлять більше третини від приблизно 11 тисяч військових Північної Кореї, розгорнуті в регіоні.

“Високий рівень втрат за короткий час, імовірно, значно знизив спроможність КНДР проводити наступальні операції на підтримку Росії в її зусиллях витіснити українські війська з Курської області”, – повідомили розвідники.

Попри значні бойові втрати, північнокорейські війська досягли лише незначних тактичних успіхів.

Британська розвідка також зазначила, що війська Росії та Північної Кореї, ймовірно, стикаються з проблемами оперативної сумісності.