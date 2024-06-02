Розвідка Великої Британії МІ-5 переорієнтує свої зусилля на контррозвідувальні операції проти Росії та Китаю, оскільки зростання викликів шпигунству, створених Москвою та Пекіном, "є більш актуальним, ніж тероризм".

Про це йдеться в публікації The Telegraph.

Зазначається, що МІ-5 отримала відповідну вказівку після того, як Росія, Китай та Іран провели масштабну кампанію з вербування нових шпигунів.

За словами високопоставленого джерела в уряді, урядовці попросили МІ5 “переорієнтувати значну частину своїх зусиль на боротьбу зі шпигунством, особливо з державною загрозою з боку Китаю, Росії, а віднедавна також і з Ірану”. При цьому боротьба з внутрішнім і міжнародним тероризмом залишається серед пріоритетних.

Видання зазначає, що після атаки з використанням “Новічка” в Солсбері у 2018 році Росія “втратила значну частину своїх розвідників за одну ніч” і відтоді намагається завербувати нові кадри, щоб заповнити прогалини. Тоді Британія вислала 23 російських шпигунів у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Джерела видання пояснюють, що підтримка Британією України у війні проти Росії також призвела до посилення шпигунської активності Москви. Зокрема, у травні стало відомо, що Росія вербувала жорстоких правих екстремістів для проведення диверсійних атак у Європі та Великобританії, що підігріло занепокоєння керівників розвідки.

The Telegraph зауважує, що кількість китайських агентів, залучених до збору розвідданих у Великій Британії, тепер вважається “не підрахованою”. Джерела в розвідці заявили, що китайські агенти ведуть активну пошукову роботу в наукових колах, як серед студентів, так і серед викладачів, у бізнесі та навіть у мистецтві. У деяких випадках ті, хто збирає інформацію, можуть не знати, що китайська держава їх використовує з метою розвідки.