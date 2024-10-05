Після захоплення міста Вугледар на Донеччині російські окупанти, ймовірно, продовжать наступальні дії на Сході України. Під загрозою можуть опинитися населені пункти Богоявленка та Велика Новосілка.

Про це повідомляє британська розвідка у соцмережі X.

Зазначається, що 1 жовтня російські війська взяли під контроль місто Вугледар на перетині двох ключових фронтів – Запорізького та Донецького. Захоплення міста відбулося незабаром після того, як окупанти поновили наступальну кампанію у вересні. До кінця вересня окупанти майже оточили Вугледар та змусили Сили оборони України відступити.

Росія зробила кілька спроб захопити Вугледар протягом останніх двох років, зазнаючи при цьому великих втрат як в живій силі, так і в техніці. Велике шахтарське місто Вугледар розташоване на височині, що робило його гарною позицією з погляду оборони.

“Російські війська, ймовірно, спробують продовжити наступ найближчими тижнями. Однією з ймовірних цілей є Велика Новосілка у бік Запоріжжя по шосе T0509. У 8 км на північ знаходиться Богоявленка”, – зазначили у британській розвідці.