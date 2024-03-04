Протягом лютого 2024 року росія проводила атаки на українську інфраструктуру, в тому числі електроенергетичну.

Для ударів переважно використовувалися дрони, на відміну від ракетних ударів у 2022-2023 роках.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

Як зазначили у розвідці, українські сили ППО збивали дрони, але удари росії, швидше за все, завдали шкоди українським електростанціям та електричним підстанціям.

“Ці атаки відбулися по всій Україні, завдавши шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та заході, аж до Львова. російські атаки, швидше за все, були здійснені комбінацією дронів-камікадзе, ракетних систем “земля-земля” та звичайної реактивної артилерії, а не російських авіаційних засобів дальньої авіації, як спостерігалося в 2022 і 2023 роках”, — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці припускають, що росія намагалася націлитися на регіональні енергетичні об’єкти, щоб погіршити стан промисловості в Україні. Однак, попри ці атаки, “енергомережа України підтримує стабільну роботу мережі”.