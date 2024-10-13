Про це йдеться в огляді британської розвідки, який опублікувало Міноборони країни в соцмережі Х.
Зазначається, що навчання “Океан-24” проходили з 10 по 16 вересня. У попередні стратегічні навчання російського флоту були скасовані через війну в Україні.
За даними росЗМІ, до навчань буде залучено понад 400 кораблів, 120 літаків, 7000 транспортних засобів і 90 тисяч військових, які проводили поставлені завдання в Баренцевому, Балтійському, Середземному і Каспійському морях, а також в Тихому і Північному Льодовитому океанах.
“Навчання дійсно проводились в цих регіонах, але Росія майже напевно сильно перебільшила ці цифри, оскільки наразі є лише близько 300 кораблів, готових взяти в них участь”, — зауважує британська розвідка.
У відомстві переконані, що у Чорному морі навчання “Океан-24” не проводилися, найімовірніше, через атаки української армії в перші шість місяців 2024 року.
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