Про це йдеться у повідомленні британського відомства, опублікованому у соцмережі Х.

У відомстві зазначають, що внаслідок вторгнення російських військ у місті були пошкоджені та зруйновані цивільні об’єкти, зокрема школи.

Додамо, що битву за Бахмут на Донеччині називають найкровопролитнішою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну: втрати росіян оцінюються в 60 тисяч вбитих та поранених — по одному на кожні пів метра захопленої території.

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