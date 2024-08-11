Про це йдеться у повідомленні британського відомства, опублікованому у соцмережі Х.
У відомстві зазначають, що внаслідок вторгнення російських військ у місті були пошкоджені та зруйновані цивільні об’єкти, зокрема школи.
Додамо, що битву за Бахмут на Донеччині називають найкровопролитнішою з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну: втрати росіян оцінюються в 60 тисяч вбитих та поранених — по одному на кожні пів метра захопленої території.
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