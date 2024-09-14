Мости через річку Сейм були зруйновані під час операції українських Сил оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х.

“Україна продовжує порушувати російську логістику в Курській області, завдаючи серію ударів, що зруйнували автомобільні та понтонні мости через річку Сейм”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наступальна операція Сил оборони України в Курській області Росії розпочалася 6 серпня 2024 року. До кінця серпня українські військові створили зону безпеки, взявши під контроль близько 100 населених пунктів, а також захопили в полон близько 600 російських військовослужбовців.