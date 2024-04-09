Серед причин падіння російської ракети Х-101 в Саратовській області, розвідка Британії вказує на проблеми з виробництвом цього типу озброєння.

Про це йдеться в новому огляді британського Міноборони.

«Висока ймовірність несправності такої престижної ракети вказує на проблеми у її виробництві, на які, ймовірно, вплинули санкції і поспіх, спричинений необхідністю задовольнити вимоги конфлікту», – зазначається в повідомленні.

Відомство звернуло увагу на світлини з відкритих джерел від 31 березня 2024 року, де видно уламки ракети, що впали в полі в Саратовській області на півдні РФ, які, припускають британські аналітики, виявилися уламками ракети Х-101 або Х-102.

«Дуже ймовірно, що уламки є результатом несправності ракети. Саратовська область є відомим місцем запуску бомбардувальників російської дальньої авіації, і там знаходиться аеродром Енгельс, де базується кілька бомбардувальників», – вказано в повідомленні.