Росія використовує в цьому регіоні війська, які не виконують своїх основних завдань, що може обмежити її здатність відновити контроль над територіями, які зайняли українські сили.

Про це повідомляється у щоденному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну.

Посилаючись на російське видання “Важные истории”, в захисті Курської області від українського наступу бере участь мотострілецький полк, що складається з військовослужбовців Повітряно-космічних сил (ПКС).

Цей полк, сформований у травні 2024 року та підпорядкований Північному угрупованню ЗС РФ, включає особовий склад, який раніше займався спеціалізованими функціями. Наприклад, вони були операторами радарів раннього попередження та бомбардувальниками дальньої авіації.

Відволікання цих фахівців від їхніх основних завдань свідчить про постійний дефіцит кадрів у держави-агресора, що може зменшити ефективність її армії у Курській області.

Росія продовжує формувати нові підрозділи та набирати особовий склад для підтримки своїх масштабних бойових дій проти України. Високі втрати змушують її постійно поповнювати піхоту на передовій, що ймовірно обмежує її здатність створювати боєздатні підрозділи.

Нагадаємо, оцінки розвідувального управління Пентагону свідчать, що обидві країни не мають достатньо ресурсів для великих наступальних операцій, що може призвести до стагнації в конфлікті.