Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
“Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль. Там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи”, – наголошують розвідники.
Російські загарбники продовжили просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Британські розвідники називають це добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.
Як зазначають аналітики, біля Часового Яру особливих просувань в окупантів не відбулося. На цій ділянці фронту масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і загарбники здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.
“Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки та розвідувальну діяльність”, – зазначають Міноборони Великої Британії.
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