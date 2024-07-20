Наразі основні наступальні зусилля армії РФ на лінії фронту зосереджені на Авдіївсько-Покровському напрямку Донецької області. Біля Часового Яру особливих просувань не відбулося, у той час, як поблизу селища Нью-Йорк окупанти мають деякі успіхи.

Про це йдеться в огляді розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

“Ймовірно, Авдіївсько-Покровський напрямок на Донеччині залишається у центрі російських зусиль. Там російські сили протягом останнього місяця підтримували найвищі операційні темпи”, – наголошують розвідники.

Російські загарбники продовжили просування на північ і захід від Очеретиного у напрямку Покровська. Також окупанти досягли незначного просування біля селища Нью-Йорк. Британські розвідники називають це добре укріпленим районом і останньою точкою лінії зіткнення, що існувала до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Як зазначають аналітики, біля Часового Яру особливих просувань в окупантів не відбулося. На цій ділянці фронту масштабні штурми російської піхоти останні кілька днів припинилися і загарбники здебільшого діють розпорошеними невеликими загонами піхоти.

“Ймовірно, російські сили у цьому районі взяли тактичну паузу, продовжуючи пробні атаки та розвідувальну діяльність”, – зазначають Міноборони Великої Британії.