Про це повідомляє пресслужба Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка повідомила, що втрати російських військ в Україні досягли рекордного рівня у жовтні 2024 року. За цей місяць Росія втратила 41 980 осіб – це перевищує попередній максимум у травні 2024 року, коли кількість загиблих і поранених становила 39 110 осіб.

Середньодобові втрати російської армії в жовтні досягли 1354 осіб на день, що стало новим піком війни. У листопаді ця цифра зросла до 1498 осіб на день, що підтверджує тенденцію до зростання.

“Це вже другий місяць поспіль, коли російські війська зазнають нових рекордних для війни середньодобових втрат”, – зазначили в розвідці.

Британські аналітики пояснюють такі втрати інтенсифікацією наступальних дій Росії на кількох фронтах, включно з районами Курська, Вугледара, Торецька та Покровська. Військові атаки відзначаються використанням мотопіхоти, попри відсутність значних успіхів.

Очікується, що ця тенденція збережеться, оскільки Росія продовжуватиме наступальні дії протягом зимового періоду.

“Росія, найімовірніше, продовжуватиме зазнавати високих втрат протягом року, продовжуючи атаки мотопіхоти на кількох напрямках протягом всієї зими”, – підкреслили британські військові експерти.

Згідно з прогнозами, ситуація може зробити 2025 рік одним із найважчих для російської армії за весь час війни.